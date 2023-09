Usa: Casa Bianca, con blocco del governo il Pil diminuirebbe dello 0,1-0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco delle attività amministrative del governo federale, che in mancanza di un accordo per il rifinanziamento al Congresso si verificherebbe questo fine settimana, determinerebbe un calo del Pil statunitense pari allo 0,1-0,2 per cento. Lo ha detto la direttrice dell’ufficio per il bilancio della Casa Bianca, Shalanda Young, durante un briefing con la stampa. “L’economia potrebbe comunque riprendersi nel trimestre successivo, ma è un rischio che non vale la pena correre”, ha detto, accusando i repubblicani alla Camera dei rappresentanti di non aver rispettato gli impegni presi la scorsa estate, dopo l’accordo trovato per alzare il tetto al debito federale. (Was)