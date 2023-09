Sociale: Ama a Tenuta Castelporziano con squadre e mezzi per decoro a festa centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama d’intesa con Roma Capitale, "ha predisposto un piano speciale operativo per collaborare a garantire il decoro nella Tenuta di Castelporziano, dove oggi si è svolta, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la festa conclusiva dei centri estivi per le persone con disabilità e per gli anziani". "Complessivamente, - si legge in una nota di Ama - sono stati in servizio dedicato 8 operatori con l’ausilio di 6 mezzi (veicoli a vasca, spazzatrici, ecc.). L’azienda ha inoltre allestito una vera e propria isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti con oltre 130 ecobox/bidoncini e provvedendo al ritiro, trasporto e invio alle filiere di riciclo/recupero dei materiali conferiti e differenziati. Squadre e mezzi dell’azienda, infine, effettueranno domani interventi di rifinitura in tutta l’area". (Com)