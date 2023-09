Migranti: Christodoulides, problema comune a tutti, numero richieste d’asilo per noi troppo alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’immigrazione è una priorità, un problema comune a tutti. Lo ha detto il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, nel corso delle dichiarazioni finali del vertice Euro Med 9 che si è tenuto a La Valletta, a Malta. “Il fenomeno migratorio deve essere affrontato in modo definitivo, come delineato dalla presidente del Consiglio Meloni. Il numero di richieste d’asilo è troppo alto anche per noi. Questo ci potrebbe impedire di accettare le richieste di asilo delle persone che fuggono dalle guerre”, ha affermato Christodoulides. (Rin)