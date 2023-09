Migranti: Macron, dare prova di solidarietà con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi migratoria in corso a Lampedusa richiede "una risposta europea unita e ci porta tutti a dare prova di solidarietà con l'Italia". È quanto affermato dal presidente francese Emmanuel Macron al termine dell'Euro Med 9 a Malta. Il capo dello Stato francese ha parlato di una "situazione eccezionale" che sta vivendo l'isola. Macron ha spiegato di aver avuto un colloquio con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante il quale è stata evocata una "messa in atto operativa" del piano di dieci punti dell'Ue, che sarà proposta agli altri Paesi. Macron ha ricordato che c'è una "discussione europea" sull'argomento e ha espresso il desiderio che venga finalizzata nei prossimi giorni per migliorare il "funzionamento interno" dell'Ue. "Vogliamo poi migliorare la dimensione estera" e "il partenariato con i Paesi d'origine, in particolare con l'Africa, e i Paesi di transito", ha detto il presidente francese. (Frp)