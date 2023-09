Salvini: D'Eramo, solidarietà per ignobili minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, per le ignobili minacce ricevute. Chi lo conosce sa che non si lascerà condizionare da tali intimidazioni e continuerà come sempre a portare avanti il suo lavoro. Verso gravi simili atti deve esserci una condanna ferma e unanime da parte di tutte le forze politiche. Basta con il clima d'odio". Lo afferma, in una nota, Luigi D'Eramo, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. (Com)