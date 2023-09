Export: Zoppas (Ice), dati Istat di agosto positivi, in prossimi mesi sapremo se segno di inversione tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sulle esportazioni italiane di agosto verso i Paesi extra Ue “ci restituiscono un dato positivo che, se contestualizzato all'interno di uno scenario economico generale incerto, ci invita alla prudenza: nei prossimi mesi sapremo se infatti se stiamo assistendo a una reale inversione di trend, o semplicemente a un segno positivo temporaneo”. Lo dichiara in una nota il presidente di Ice, Matteo Zoppas. “A trainare agosto 2023 rispetto al mese precedente (+7,1 per cento) sono soprattutto le ottime performance lato vendita di energia (+49,5 per cento), di beni strumentali (+9,1 per cento) e di beni di consumo non durevoli (+8,5 per cento), e il risultato di un mercato di riferimento come gli Usa (+34 per cento), anche se influenzato in buona parte dalla consegna di una importante commessa navale. Il tutto contribuisce a una moderata crescita generale dell'1,3 per cento delle esportazioni del periodo giugno-agosto 2023, rispetto al trimestre precedente”, sottolinea Zoppas, che aggiunge: “Cresce inoltre del 5,1 per cento l'export extra Ue nei primi otto mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, così come quello del solo mese di agosto 2023 sullo stesso mese dell'anno precedente (+8,8 per cento). Negli ultimi mesi l'export italiano, seppure resti ancora in zona positiva, ha registrato una flessione, che con i dati extra Ue di agosto appare in rallentamento: l'auspicio è quello che da qui a fine anno arrivino dai mercati segnali confortanti indice dell'inizio di una ripresa strutturale, anche grazie al lavoro di squadra dell'intero Sistema Paese (Ice, Sace, Simest, Cdp)”. (Rin)