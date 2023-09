Migranti: Meloni soddisfatta per coesione Euro Med 9, resta aperto il confronto con la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal vertice dell'Euro Med 9, il formato che riunisce i nove Paesi membri dell'Unione europea della sponda mediterranea, emerge un fronte compatto sul tema dell'immigrazione e per l'Italia era proprio questo l'obiettivo principale. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni finali della riunione ha rivendicato come i Paesi membri di questo formato – Italia, Malta, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Croazia e Slovenia – rappresentino il 46 per cento della popolazione e il 41,5 per cento di Pil dell'Ue. “La nostra capacità di lavorare compatti può consentire di vedere maggiormente riconosciute le priorità che ci diamo”, ha affermato la premier, chiarendo di fatto che proprio un fronte compatto è l'unico modo per affrontare le sfide comuni che non riguardano solo l'aspetto migratorio, ma anche il rinnovato rapporto con l'Africa – e in questo senso, per Meloni, il memorandum d'intesa siglato fra Commissione europea e Tunisia deve rappresentare un esempio – e la riforma del Patto di stabilità, nonché le transizioni verde e digitale. (segue) (Rin)