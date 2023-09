Migranti: Meloni soddisfatta per coesione Euro Med 9, resta aperto il confronto con la Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Meloni la posizione comune sul contrasto ai flussi illegali, la lotta ai trafficanti e la necessità di offrire risposte a un continente africano in estrema difficoltà sono stati i risultati più concreti dell'Euro Med 9. La questione è “ricondurre il fenomeno migratorio a una dimensione di legalità”, ha detto Meloni. “Non possono decidere i trafficanti chi entra in Europa”, ha aggiunto la premier, che ha poi parlato del piano d'azione presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa definendolo “un punto di partenza, che ora va concretizzato”. Proprio con von der Leyen e con il presidente francese Emmanuel Macron, Meloni ha avuto oggi un lungo trilaterale per discutere del piano, suddiviso in dieci punti, volto a consentire all'Ue di affrontare la sfida della migrazione. “Con Macron e von der Leyen abbiamo avuto un proficuo incontro oggi”, ha detto Meloni. Parole non banali considerati i reiterati dissidi fra Roma e Parigi degli ultimi mesi. La premier, tuttavia, ha avuto in pochi giorni due confronti diretti con Macron – recatosi a Roma per le esequie del presidente emerito Giorgio Napolitano – e, quantomeno sui temi prioritari, come Ong e dimensione esterna del fenomeno migratorio, sembra aver trovato una sponda da parte dell'Eliseo. (segue) (Rin)