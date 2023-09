Migranti: Meloni soddisfatta per coesione Euro Med 9, resta aperto il confronto con la Germania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla coesione dell'Euro Med 9, tuttavia, fanno da contraltare i dissidi con la Germania sulla questione dei finanziamenti alle Ong che operano nel Mediterraneo, un fatto che Meloni non ha mancato di sottolineare. La premier ha spiegato di aver affrontato la questione nei giorni scorsi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma ha anche chiarito che se nel nuovo Patto su migrazione e asilo dell'Ue la Germania vuole fare un passo indietro sulle Ong, l'Italia propone un altro emendamento secondo cui “il Paese responsabile dell’accoglienza dei migranti trasportati da una nave di una Ong è quello dell’organizzazione non governativa”. Una posizione netta, quella della premier, che non intende arretrare sulla questione: Meloni e Scholz avranno modo di incontrarsi la prossima settimana a Granada in occasione del vertice della Comunità politica europea e del Consiglio Ue informale, e chiaramente il tema sarà quello più caldo nel confronto fra i due leader. (segue) (Rin)