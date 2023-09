Migranti: Meloni soddisfatta per coesione Euro Med 9, resta aperto il confronto con la Germania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni ha colto l'occasione dell'Euro Med 9 per discutere anche di alcune questioni nostrane, legate in particolare alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). In questo contesto, il presidente del Consiglio ha garantito la piena stabilità del governo e respinto le voci, o meglio quelli che lei ha definito "auspici", dell'arrivo al potere di un “governo tecnico”. La presunta preoccupazione dei mercati “la vedo nei desideri di chi immagina che un governo democraticamente eletto, che sta facendo il suo lavoro e ha una maggioranza forte, debba andare a casa per essere sostituito da un governo che nessuno ha scelto”, ha detto Meloni. “L’Italia rimane una nazione solida e ha un previsione di crescita superiore alla media europea anche per il prossimo anno; superiore anche a quella di Francia e Germania anche per il prossimo anno”, ha ricordato la premier, sottolineando che “lo spread sta calando”. “Gli investitori, evidentemente, hanno letto la Nadef”, ha aggiunto Meloni, garantendo che chi pensa all'imminente arrivo di un “governo tecnico” non sta facendo i conti con la “serietà” con cui il governo sta gestendo tutti i più importanti dossier di rilevanza nazionale. (Rin)