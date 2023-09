Berlusconi: Barelli (FI), grande entusiasmo a Paestum, partito è vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è grande entusiasmo oggi a Paestum. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in collegamento da Paestum a “Diario Del Giorno” su Rete4. “Oggi qui con noi ci sono tutte le caratteristiche di Silvio Berlusconi, sguardo al futuro, essere all'altezza delle indicazioni e del lavoro che Berlusconi ha fatto per il Paese e per i cittadini. Forza Italia è viva e c'è, non vive solo di memoria, c'è una carica molto forte che si percepisce nei volti delle persone qui presenti", ha aggiunto. (Rin)