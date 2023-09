Roma: bufera al Salario per i rifiuti, tra impianto in ex Tmb e ipotesi balle a Villa Spada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bufera nel territorio del Municipio III per l'ipotesi di un trasferimento di rifiuti in due quartieri limitrofi, il Salario e Villa Spada. Ieri, nel corso di una commissione capitolina, il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli, ha spiegato che Sono al vaglio dell'amministrazione comunale due aree, tra cui la stazione di smistamento di Villa Spada per creare siti di trasferenza destinati allo scarico e carico dei rifiuti diretti al termovalorizzatore che dovrà essere costruito a Santa Palomba, a sud di Roma. "È stato posto il tema del trasporto delle ecoballe su gomma a Santa Palomba passando per la via Ardeatina - ha detto Aielli -. Si è ragionato quindi sul trasporto ferroviario. Ci siamo preoccupati di studiare quelle che potevano essere, rispetto alla griglia della rete ferroviaria romana, le aree di scarico rifiuti dai camion e carico sui treni delle ecoballe. Abbiamo studiato due o tre ipotesi logistiche, sono in corso studi di fattibilità. Al momento ci sono almeno due soluzioni adatte e uno dei due siti su cui stiamo ragionando è Villa Spada, può essere una buona soluzione". (segue) (Rer)