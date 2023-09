Roma: bufera al Salario per i rifiuti, tra impianto in ex Tmb e ipotesi balle a Villa Spada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanto è bastato a sollevare le polemiche e suscitare la preoccupazione della popolazione e degli amministratori locali. Il territorio non ha ancora ammortizzato l'annuncio - arrivato dopo che l'azienda capitolina Ama aveva presentato richiesta di Valutazione di impatto ambientale in Regione - sulla realizzazione di un impianto da 30 mila tonnellate annue, per il recupero dei materiali raccolti dallo spazzamento delle strade, nell'area dell'ex Tmb Salario. Spazio chiuso dal 2019 dopo anni di miasmi e incendi. I primi a prendere le distanze sono stati i consiglieri capitolini dell'Alleanza verdi sinistra, Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio: "È una follia. Quello che prima era solo un sospetto adesso è una certezza", hanno detto. "Sgomento", è stato espresso dal presidente Pd del Municipio Roma III, Paolo Marchionne: "Ci sembra di scorgere un malcelato accanimento su un quadrante e auspico che arrivi una smentita". (segue) (Rer)