Roma: bufera al Salario per i rifiuti, tra impianto in ex Tmb e ipotesi balle a Villa Spada (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma a levarsi sono state anche le voci di esponenti di peso del Partito democratico. "Perché il piano possa chiudersi nel modo migliore è necessario che, come avvenuto per la sua elaborazione strategica, le scelte successive, come ad esempio quelle sulla localizzazione di alcuni impianti, non abbiano solo una valutazione tecnica, ma anche un'attenta analisi ed assunzione di responsabilità politica. Proprio per questo abbiamo già chiesto al sindaco di convocare una riunione", hanno detto la capogruppo capitolina Valeria Baglio e il presidente della commissione Ambiente Gianmarco Palmieri. Dal Campidoglio tuttavia hanno precisato: "Nessuna decisione è stata presa e con Rfi ci sono varie ipotesi allo studio". E in nessun caso, hanno fatto sapere da Palazzo Senatorio, "in tali aree verrà svolta una attività di trasferenza o stoccaggio dei rifiuti, né tantomeno verranno realizzati impianti di alcun genere, ma svolte esclusivamente le operazioni di carico sui vagoni ferroviari di ecoballe già filmate nei diversi appositi siti di trasferenza e filmatura che sono operativi, nel pieno rispetto delle norme comunitarie in tema di gestione dei rifiuti". (Rer)