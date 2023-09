Roma: cadavere in seminterrato palazzina via Acacie, probabile morte naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un 50enne marocchino, in avanzato stato di decomposizione, è stata trovato nei seminterrati di una palazzina in via delle Acacie, a Roma, alle 13 circa di oggi. Le segnalazioni sono partite dai condomini allarmati dal cattivo odore all'interno dell'immobile. A trovare il cadavere gli agenti della questura di Roma. Il corpo non presentava segni di violenza e l'ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale. Stando ad una prima ricostruzione il 50enne, settimane prima, aveva effettuato dei lavori all'interno del palazzo. Questo gli ha permesso di fare un doppione delle chiavi del portone e trovare nei seminterrati una sistemazione di fortuna. Richiesta comunque l'autopsia. Indagini in corso. (Rer)