Lazio: Trancassini (Fd'I), Corte Conti certifica pessima gestione giunta Zingaretti

- In una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio Paolo Trancassini dichiara: "Ci voleva la capacità dialettica creativa di Leodori per far passare un macroscopico buco di bilancio, che non permette alla Corte dei Conti un giudizio di parifica senza riserva, come un riconoscimento del buon lavoro della precedente amministrazione. La verità è che la Corte dei Conti ha certificato la pessima gestione della giunta Zingaretti così come hanno già fatto i cittadini nelle urne mandandoli a casa", conclude. (Com)