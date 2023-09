Lega: Cecchetti, minacce a Salvini da condannare, tutti abbassino i toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da condannare senza se e senza ma le minacce rivolte a Matteo Salvini. Gli attacchi che vengono rivolti al ministro sono inaccettabili. Auspichiamo che tutti, dalla politica in poi, si adoperino per abbassare i toni del confronto perché le minacce, le violenze verbali, le diffamazioni sono indegni di un Paese democratico". Lo dichiara in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti coordinatore della Lega Lombarda Salvini Premier. (Com)