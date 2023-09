Camera: 2-3-4 ottobre audizioni su politiche coesione, rilancio economia Mezzogiorno e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio, nell'ambito dell'esame del dl 124/2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, svolge, anche in videoconferenza le seguenti audizioni, trasmesse in diretta sulla webtv. Lunedì 2 ottobre: ore 17:30 rappresentanti della Svimez; ore 17:50 rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl; ore 18:50 Filippo Romano, prefetto di Agrigento; ore 19:20 rappresentanti di Giuristi democratici, LasciateCIEntrare, Legal Team e del Tavolo Asilo e Immigrazione; ore 20:20 Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; ore 20:40 Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso la Soas dell'Università di Londra e Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. (segue) (Com)