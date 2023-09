Sudafrica-Tunisia: ministro Esteri Ammar, lavoreremo per sesta Commissione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, e la ministra delle Relazioni internazionali e della Cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, hanno concordato di lavorare per convocare la sesta Commissione bilaterale congiunta dei rispettivi paesi e finalizzare un protocollo sulle consultazioni regolari dei dipartimenti. Lo ha riferito Ammar su X (ex Twitter), sottolineando di aver preso parte a Pretoria, città sudafricana, alla seconda sessione di consultazioni politiche e diplomatiche di alto livello tra Tunisia e Sudafrica. "E' essenziale utilizzare le consultazioni politiche e la Commissione bilaterale congiunta per rafforzare la cooperazione bilaterale e discutere questioni subregionali e interregionali, con particolare attenzione all’Africa", ha affermato Ammar. "Abbiamo concordato di coordinarci per promuovere la pace continentale, la stabilità, l’eco-integrazione e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare", ha dichiarato il ministro tunisino, aggiungendo: "Abbiamo ribadito il sostegno di entrambi i paesi alla causa dei palestinesi". Infine, Ammar ha espresso "sincero apprezzamento e profonda gratitudine" alla ministra Pandor per "la calorosa accoglienza e la gentile ospitalità". (Tut)