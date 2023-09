Turismo: con +5,1 per cento Roma è città d'arte con maggior numero di stranieri ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è la città d’arte italiana che ha registrato il maggior aumento di turisti stranieri nel mese di agosto 2023. È questo il dato più rilevante che emerge da una analisi dell’Osservatorio internazionale di "True italian experience", guidato dall'amministratore delegato, Maurizio Rota, l’hub digitale che promuove l’offerta turistica dell’Italia a livello internazionale con le più moderne tecnologie e che periodicamente effettua uno studio sulla notorietà del nostro Paese nel mondo. Secondo il rapporto, Roma è la prima tra le città d’arte italiane per incremento del numero di turisti stranieri, registrando un +5,1 per cento rispetto ad agosto 2022. Seguono Firenze (+4,8 per cento) e Venezia (+3,4 per cento). Tra le Regioni medaglia d’oro per crescita di presenze spetta alla Puglia (+6,2 per cento), segue la Toscana (+5 per cento) e il Trentino Alto Adige (+4 per cento). (segue) (Rer)