Turismo: con +5,1 per cento Roma è città d'arte con maggior numero di stranieri ad agosto (2)

- Sul fronte delle località balneari, invece, a farla da padrona è la Costiera Amalfitana con un incremento delle visite del 4,2 per cento rispetto all’anno precedente, poi il Salento (+3,1 per cento) e la Costa Smeralda (+2,9 per cento). Alcune ombre emergono invece dal costo dei servizi turistici offerti dal nostro Paese, infatti l’84 per cento degli stranieri giudica l’Italia molto cara, il 71 per cento non ha apprezzato le temperature troppo elevate della scorsa estate e il 51 per cento dei vacanzieri, infine, ha percepito l’Italia come destinazione non sempre sicura, soprattutto di sera. Grande apprezzamento invece per il cibo e il vino italiano (97 per cento il gradimento); la cultura con l’arte, le tradizioni e gli eventi organizzati in Italia (81 per cento), le bellezze naturalistiche (76 per cento) e l’ospitalità (69 per cento). (segue) (Rer)