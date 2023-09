Turismo: con +5,1 per cento Roma è città d'arte con maggior numero di stranieri ad agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio stilato da "True italian experience" evidenzia inoltre come la maggioranza dei turisti arrivati nel mese di agosto in Italia provenga dagli Stati Uniti (17,9 per cento), seguiti dai tedeschi (8,2 per cento), dai francesi (6,8 per cento), dagli spagnoli (5,3 per cento) e dai canadesi (3,4 per cento). Significativo successo hanno riscosso le attività esperienziali: secondo il Rapporto, infatti, il 74 per cento dei turisti durante il soggiorno ne ha svolte almeno tre. Il 63 per cento del turismo internazionale si è orientato verso mete all’insegna di arte e cultura; il 61 per cento dei turisti ha dichiarato di prediligere vacanze sostenibili e responsabili, mentre il 58 per cento ha annunciato di voler programmare entro tre anni un nuovo soggiorno a lunga permanenza. (segue) (Rer)