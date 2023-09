Turismo: con +5,1 per cento Roma è città d'arte con maggior numero di stranieri ad agosto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente quanto emerge dal rapporto è un quadro positivo per il turismo italiano, visto che il 68 per cento dei turisti tornerebbe di nuovo in Italia e il 49 per cento già dal prossimo anno; solo il 12 per cento invece non tornerebbe. “Questi dati confermano il grande potenziale del nostro Paese che continua a soddisfare il desiderio di esperienze da parte dei turisti. – ha detto l'amministratore delegato Rota -. L’analisi condotta da True italian experience, grazie al suo Osservatorio permanente che utilizza una tecnologia innovativa in grado di vagliare oltre 25 milioni di fonti web, 88 piattaforme di social network, oltre 120 mila testate media, permette una radiografia dettagliata della stagione turistica appena conclusa e consente di dare indicazioni utili per uno sviluppo ottimale del settore. Non bisogna trascurare le indicazioni sull'aumento dei prezzi e sulla sicurezza del territorio, fronti sui quali è necessario trovare soluzioni.” (Rer)