Taxi: Calandrini (Fd'I), corsia preferenziale per nuove licenze

24 luglio 2021

- Con il decreto Asset "approvato ieri, sarà più semplice rilasciare nuove licenze da parte dei Comuni per il servizio taxi. L'impegno del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha prodotto un provvedimento concreto, in grado di superare criticità croniche che penalizzano l'utenza. La via è stata tracciata, ora auspichiamo che gli amministratori locali recepiscano al più presto la normativa e non si registrino più disservizi, soprattutto nelle grandi città". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio di palazzo Madama. (Com)