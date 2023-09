Milano: De Corato, utilizzare parte della tassa di soggiorno per pagare straordinari a forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visti i continui furti, aggressioni, liti, violenze e stupri che avvengono in città, soprattutto di notte e spesso davanti o in prossimità di alberghi”, perché i soldi dell'aumento della tassa di soggiorno “non vengono utilizzati per pagare gli straordinari ai vigili affinché, anche di notte, controllino bene i quartieri di Milano?”. Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando le dichiarazioni odierne del Presidente di Federalberghi Milano, Maurizio Naro il quale si è dichiarato contrario all'ipotesi di raddoppiare la tassa di soggiorno, ma la categoria sarebbe favorevole a un lieve aumento della tassa solo a condizione che parte di questi soldi vengano destinati alla sicurezza e valorizzazione del turismo in città, per esempio pagando gli straordinari delle Forze dell'Ordine. “Sala e tutto il Centrosinistra – prosegue De Corato - sono stati solamente capaci, in questi ultimi anni, a 'mettere le mani' nelle tasche dei milanesi. È il caso, invece, di invertire completamente la rotta facendo qualcosa di veramente concreto dal punto di vista della sicurezza. Sindaco, come ha dichiarato nei giorni scorsi, destini più risorse per le pattuglie di vigili, sia di sera sia di notte.” (Com)