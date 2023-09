Napoli: Fim Cisl su ex Whirlpool, positiva visita Urso, ora accelerare progetto "Italian green factory"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cogliamo con favore la visita del ministro Urso oggi allo stabilimento ex-Whirlpool di Napoli, durante la quale il ministro ha confermato i buoni propositi per arrivare alla fine di questa lunga vertenza attraverso il progetto ‘Italian green factory’". Lo hanno dichiarato il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis e il segretario Fim Cisl Napoli Biagio Trapani. “La vertenza ex-Whirlpool – hanno proseguito – si trascina da oltre quattro anni solo grazie alla lotta e alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori che insieme al sindacato non hanno mai ceduto alla rassegnazione cominciamo a vedere un primo importante risultato. Dopo la visita del ministro ora deve esserci la necessaria accelerazione del processo di reindustrializzazione del sito e garantire gli strumenti necessari affinché si torni a lavorare nel breve tempo”. “Entro fine ottobre – hanno aggiunto – dovrà partire, con l'assunzione di circa 300 lavoratori, il progetto di TeaTek per la produzione di trasformatori a bassa e media tensione, a cui dovranno seguire ulteriori investimenti del progetto di ‘Italian green factory’ sempre sulle energie rinnovabili e tecnologia green”. “La sinergia tra lavoratori, sindacato e istituzioni è servita ad incanalare questa complicata vertenza sui binari giusti. La reindustrializzazione del sito ora da nuove prospettive ed è la dimostrazione che a Napoli e più in generale nel Mezzogiorno D'Italia ci sono tutte le condizioni per poter investire e fare industria come nel resto del Paese”, hanno concluso. (Rin)