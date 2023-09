Rifiuti: M5s Municipio Roma III, su Villa Spada ennesima riprova spaccatura con territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta andando in scena nel Municipio Roma III su Villa Spada "è l'ennesima riprova della spaccatura e della lontananza tra territorio e Roma Capitale. L'assessore Zocchi insieme alla vicepresidente del Municipio Ilari parlano di scempio ai danni dei cittadini, il presidente Marchionne si dice pronto alla mobilitazione (social?)". Così in una nota i consiglieri M5s Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. "Già a maggio 2023 - aggiunge - la Commissione Trasparenza convocava proprio Zocchi a seguito di un'intervista del Sindaco in cui si presagiva il ripristino del sito di trasferenza a Villa Spada. Zocchi, assessore a sua insaputa, ovviamente non ne sapeva nulla e rispondeva di conseguenza. Ecco, questo è lo scempio quotidiano dell'attuale amministrazione Marchionne, che ormai da 2 anni è incapace di fornire risposte concrete al territorio, di porre domande e presentare le dovute istanze territoriali all'amministrazione Gualtieri". (segue) (Com)