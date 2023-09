Rifiuti: M5s Municipio Roma III, su Villa Spada ennesima riprova spaccatura con territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gioco dell'esecutivo di centrosinistra municipale consiste nel prendere in giro consapevolmente i cittadini del Terzo Municipio, affermando che il Sindaco, Ama e il dott. Aiello siano tutti brutti e cattivi mentre loro si ritagliano il ruolo dei poveri e indifesi amministratori territoriali, vessati dal potere centrale. Dall'inizio il presidente Marchionne ha giocato la partita contro il Campidoglio, ha iniziato uno scontro con Gualtieri per far vedere la sua potenza di dissidente nominando assessori di Roma Futura a discapito proprio della corrente del sindaco. Il presidente Marchionne ha preferito sfiduciare la sua capogruppo (gualtieriana) per accrescere ancora di più le già evidenti difficoltà di funzionamento del Consiglio municipale. Ebbene presidente, può finire lo scontro con il suo Sindaco? Può fare in modo che il Terzo Municipio abbia almeno le stesse possibilità degli altri territori? Siamo ormai stanchi e stufi di questa situazione, visto che siamo da due anni ostaggio della partita che sta giocando contro il ComuneQ, spiegano ancora. (segue) (Com)