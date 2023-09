Rifiuti: M5s Municipio Roma III, su Villa Spada ennesima riprova spaccatura con territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due anni che sopportiamo assegnazioni dirette, case occupate, bandi pubblici assenti o non pubblicati in tempo, Maggiolina, Brancaleone, Parco Labia. È tutto un susseguirsi di cattiva amministrazione, soprattutto quando la presidenza del Municipio preferisce scontrarsi con gli uffici invece di collaborare e migliorarne le condizioni lavorative. Le facciamo presente che non è lei quello vessato: lei è quello che ha iniziato un gioco politico e ora oltre 200mila persone sono costrette a farne le spese. Provveda a rivedere la sua Giunta, nomini un assessore all'Ambiente reale e non presunto, crei i giusti presupposti per cominciare a governare il territorio e non solo le frazioni che le interessano. E soprattutto la smetta di mentire sapendo di mentire. L'alternativa è che si faccia da parte: un commissariamento potrebbe ridare la giusta amministrazione a questo territorio", concludono i consiglieri M5s Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti. (Com)