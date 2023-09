Rpt - Frosinone: rapinano coetanei, tre minorenni affidati a case famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) - Tre minorenni, due 17enni e un 16enne, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati prelevati questa mattina e collocati in comunità perché gravemente indiziati di concorso in rapina aggravata. Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Ceprano, coadiuvati dai militari di Aquino, Ausonia e supportati, nelle fasi esecutive, dai colleghi delle compagnie carabinieri di Montesilvano in provincia di Pescara, Mercato San Severino in provincia di Salerno e Viterbo. Il provvedimento cautelare, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma, è stato emesso a seguito di una attività di indagine condotta dall’Arma di Ceprano subito dopo una rapina avvenuta, nello stesso Comune, nella tarda serata del 28 luglio. (segue) (Rer)