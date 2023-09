Rpt - Frosinone: rapinano coetanei, tre minorenni affidati a case famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio, infatti, risale proprio a quella notte durante la quale, due ragazzi provenienti da un paese limitrofo, giunti a Ceprano in occasione di una festa, sono stati aggrediti brutale aggressione da parte di tre loro coetanei, minorenni, che, per impossessarsi di un telefono cellulare che aveva una delle vittime, nonché di altro, non esitarono a picchiarli con pugni e calci, provocandogli contusioni al volto e alla spalla, che costrinse le vittime a ricorrere alle cure dei sanitari. Le indagini, avviate immediatamente dopo l’accaduto, hanno consentito, attraverso testimonianze ed acquisizioni di immagini di telecamere di videosorveglianza, di ricostruire l’intera vicenda ed identificare, nell’immediatezza, gli odierni indagati che, all’epoca dei fatti, erano già in custodia presso una comunità di Ceprano per altri reati. Nell’occasione, venne anche recuperato il telefono cellulare che, da uno degli aggressori, forse resosi conto della gravità di quanto aveva fatto, provò a disfarsene gettandolo poco lontano dal luogo dell’aggressione. (Rer)