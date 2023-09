Rifiuti: Fd'I Municipio XIII, assessora Roma riferisca in consiglio su impianto Casal Selce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni dell'assessora capitolina all'Ambiente Sabrina Alfonsi la quale ha affermato di voler intervenire nei consigli municipali per incontrare i cittadini "le accogliamo con favore" e "per questa ragione, con il gruppo di Fratelli d'Italia del Municipio XIII, abbiamo deciso di protocollare la richiesta di convocazione di un consiglio tematico con la presenza dell'assessore Alfonsi, la quale avrà, quindi, la possibilità di spiegarci come faccia un territorio come quello di Casal Selce, che tanto ha sopportato le immissioni del vicino impianto di Malagrotta, ad accogliere un nuovo, imponente, impianto di trattamento dei rifiuti". È quanto si legge in una nota dei consiglieri di Fd'I del Municipio Roma XIII, Marco Giovagnorio e Simone Mattana. "Auspichiamo che, finalmente, l'assessore Alfonsi ci degni di un confronto civile nel quale chiederemo anche alla maggioranza del Municipio XIII le motivazioni per cui la stessa abbia votato favorevolmente una previsione di bilancio che prevede uno stanziamento di ben 120 milioni di euro utili anche all'installazione dell'impianto a Casal Selce", concludono. (Rer)