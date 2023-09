Spagna: Sumar invita indipendentisti catalani ad agire responsabilmente nei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro uscente spagnola e leader di Sumar, Yolanda Diaz, ha chiesto ai partiti indipendentisti catalani di "agire responsabilmente" nei negoziati per la formazione di un nuovo governo progressista guidato da Pedro Sanchez. Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed Uniti per la Catalogna (Jxcat) hanno, infatti, approvato al Parlamento catalano una risoluzione per condizionare l'investitura del leader socialista alla "definizione delle condizioni per lo svolgimento di un referendum". Una richiesta che, tuttavia, i socialisti hanno respinto. Diaz ha evidenziato che "è in gioco il futuro della vita di persone che meritano rispetto, serenità e una soluzione ai loro problemi". Nonostante questo, Diaz si è detta "convinta" del fatto che ci sarà un governo di coalizione progressista. (Spm)