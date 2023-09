Lazio: Cgil, dopo giudizio Corte Conti Rocca ci convochi con urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del giudizio di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022 "chiediamo al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di convocarci con urgenza per scongiurare conseguenze negative per le fasce più deboli della cittadinanza del Lazio". Cosi, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola. "Non è pensabile tagliare i servizi alle cittadine e ai cittadini del Lazio che già pagano l'addizionale regionale all'Irpef più alta d'Italia - continua -. Su quanto annunciato oggi dal Presidente Rocca ci aspettiamo un passo indietro e l'impegno a trovare le risorse necessarie per potenziare i servizi e ridurre la pressione fiscale sui redditi medio bassi. A luglio scorso la Regione Lazio, con un ordine del giorno, si era impegnata a garantire il fondo taglia tasse e a evitare che dal primo gennaio le cittadine e i cittadini del Lazio si ritrovino a pagare fino a 400 euro in più di addizionale regionale. Su questo impegno non accettiamo dal Presidente Rocca un dietrofront. Se la discussione sul bilancio regionale non riparte dalla garanzia degli impegni presi, la mobilitazione sarà inevitabile", conclude il sindacalista. (Com)