Viabilità: Aspi, su A8 il 2 e 3 ottobre chiusi svincoli Legnano e Gazzada

- La Società Autostrade comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire il passaggio delle gare ciclistiche: "Coppa Bernocchi", che si svolgerà lunedì 2 e "Tre Vali Varesine", che si svolgerà martedì 3 ottobre, lunedì 2 ottobre, dalle 10:30 alle 14:30, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza. Martedì 3 ottobre, dalle 9 alle 13, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate. (Com)