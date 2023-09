Salvini: Bellomo (Lega), c'è campagna di odio contro nostri vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della commissione Giustizia, “la delirante minaccia di morte al nostro leader Matteo Salvini conferma, una volta di più, che è in atto una vera e propria campagna di odio contro i vertici della Lega. Frutti avvelenati dell'ignoranza e del pregiudizio”. “Fa bene Salvini a mettere in campo le necessarie iniziative legali, nell'auspicio che i responsabili vengano presto individuati. La politica intera, prescindendo dagli schieramenti – ha proseguito –, ha l'obbligo di stigmatizzare ogni comportamento che incita alla violenza e promette la morte a chi ha idee diverse e valori professati con identità e orgoglio”. Per quanto mi riguarda – ha concluso –, sono al fianco di Matteo Salvini. La sua battaglia è la mia battaglia. Per un Sud che ha bisogno di opere concrete e non delle inutili chiacchiere della sinistra e del suo malgoverno dei territori meridionali". (Rin)