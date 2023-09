Lazio: Leodori, bilancio parificato, Giunta usa scuse per tagliare servizi a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei Conti ha parificato il bilancio 2022 della Regione Lazio "testimoniando il buon lavoro fatto dalle giunte precedenti". Lo dice Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e vicepresidente del consiglio. "Accanto alla parifica c'è la necessità di trovare 170 milioni di euro che la Corte dei Conti stessa ha osservato. Non è la prima volta che questo accade, anzi. Ma è la prima volta che una giunta regionale utilizza questa decisione come scusa per tagliare i servizi ai cittadini", conclude.(Com)