Cultura: al via a Tunisi il festival "Matabbia", dedicato ai siciliani in Tunisia

- Ha preso il via oggi a Tunisi la seconda edizione del festival "Matabbia - Siciliani di Tunisia: architettura, stampa, arte". All’inaugurazione, hanno preso parte tra gli altri l'ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, e il segretario generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, il direttore dell'Istituto italiano di cultura di Tunisi, Fabio Ruggirello, la presidente del centro culturale 'Dante Alighieri' Silvia Finzi e il presidente dell'Accademia tunisina delle Scienze, Lettere e Arti, Mahmoud ben Romdhane. Nel corso della cerimonia, i partecipanti hanno sottolineato i "profondi legami culturali tra la Tunisia e l'Italia", come riportato dall'ambasciata d'Italia a Tunisi sulla piattaforma X (ex Twitter). L’evento proseguirà fino a domenica primo ottobre in diversi luoghi della capitale nordafricana, tra cui la Biblioteca nazionale tunisina e Beit el Hikma, l’Accademia nazionale delle scienze, lettere e arti. I tre temi del festival di quest’anno saranno la stampa, in particolare attraverso il giornale “U Simpaticuni” (Il simpaticone), giornale dialettale umoristico e letterario pubblicato dal 1911 al 1933, l’architettura degli italiani e la pittura. L'evento punta a dare risalto a una vicenda storica poco conosciuta, sia in Tunisia che in Italia, ovvero la migrazione degli italiani, soprattutto siciliani, verso la Tunisia, avvenuta fra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Il termine “matabbia” è un prestito linguistico del vocabolo arabo “madhabia” (desiderio, auspicio) usato dai siciliani di Tunisi per esprimere il concetto “magari”, segno di una storica contaminazione culturale. (Tut)