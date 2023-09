Roma: Bonessio (Ev), sostengo iniziative per commemorazione morte Walter Rossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'anniversario della morte di Walter Rossi "sostengo convintamente tutte le iniziative in programma domani sabato 30 settembre in memoria del giovane militante di Lotta Continua ucciso a Roma il 30 settembre del 1977 mentre faceva volantinaggio di propaganda politica antifascista alla Balduina". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde, Ferdinando Bonessio. "Ieri come oggi è doveroso per noi continuare a lottare per difendere la memoria storica e i valori antifascisti per i quali Walter Rossi si è sempre battuto arrivando a pagare con il sacrificio della vita gli anni di piombo - aggiunge Bonessio -. Solo testimoniando il valore di coloro che diedero la vita per difendere i diritti democratici possiamo pensare di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della libertà che è un diritto universale da difendere ogni giorno, senza mai darlo per scontato". (Com)