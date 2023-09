Femminicidio: Semenzato (Nm), cultura e arte per sensibilizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione bicamerale sul femminicidio e violenza di genere, Martina Semenzato, di Noi moderati, ha visitato stamattina la mostra dell'artista Sergio Trama dal titolo "Nemmeno con un fiore", aperta fino al 1 ottobre a Calcata, in provincia di Viterbo. "L'aggravio delle pene e le misure per contrastare il fenomeno sono fondamentali - ha detto la parlamentare -. In commissione Giustizia si sta infatti lavorando alacremente sulle nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Rimane di fondo però il problema culturale che va combattuto innanzitutto con l'istruzione. Ma anche arte e cultura sono strumenti fondamentali. Crediamo nell'arte come veicolo della cultura della non violenza e soprattutto del rispetto. L'arte è un mezzo di comunicazione con grande valenza educativa, può veicolare messaggi positivi alle nuove generazioni. In questa mostra, in cui sono ritratte tante anime, vedo tanta sensibilità". "L'idea di questa mostra - ha affermato l'artista Sergio Trama - nasce per far comunicare soprattutto gli uomini, per farli riflettere sul valore della donna. La violenza sulle donne è un problema radicato nella cultura purtroppo, e la cultura contribuisce a creare comunicazione; io comunico così, l'arte è il mio mezzo per combattere la violenza di genere". (Rin)