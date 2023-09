Sardegna: nuovi 21 nuovi bus elettrici per Cagliari e centri limitrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto pubblico locale si trasforma per far fronte alle nuove esigenze di una città in evoluzione, ancorandosi però all’esperienza e alla tradizione del passato. Questa la sintesi della giornata di oggi, che al Centro Congressi della Fiera di Cagliari ha celebrato i 130 anni di CTM con un convegno dal titolo “Tradizione nell’innovazione. CTM in viaggio da 130 anni”. Presenti i vertici della società, il presidente Carlo Andrea Arba e il direttore generale Bruno Useli e i rappresentanti delle istituzioni: il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il presidente della Commissione trasporti della Camera Salvatore Deidda, l’assessore Regionale dei Trasporti Antonio Moro, l’assessore mobilità e trasporti del Comune di Quartu Barbara Manca, l’assessore alle politiche per la mobilità e servizi tecnologici Alessio Mereu e il delegato alla viabilità, mobilità e reticolo idrografico della Città Metropolitana di Cagliari Antonello Floris. Ad aprire i lavori il presidente Arba che ha affermato che “grazie ai finanziamenti PNRR e PON Metro, messi a disposizione dalla città di Cagliari, sono stati acquistati i primi 21 bus elettrici e altri 157 nuovi bus arriveranno tra il 2024 e 2026. È così partito il piano di conversione energetica dei mezzi di trasporto urbano cittadino, che porterà nel 2026 ad una flotta per l’80 per cento elettrica”. Il Presidente ha poi delineato gli obiettivi strategici dell’azienda: “ridisegnare la mappa della rete, per soddisfare le nuove esigenze del territorio di una città che cambia, implementare i servizi, con un occhio di riguardo alle esigenze dei giovani e incrementare gli aspetti legati alla sicurezza”. (segue) (Rsc)