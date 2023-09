Sardegna: nuovi 21 nuovi bus elettrici per Cagliari e centri limitrofi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se oggi siamo qui a raccontare la storia e il successo di questa azienda – ha affermato nel suo intervento il Sindaco Truzzu – lo dobbiamo a tutti coloro che hanno lavorato giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi: gli autisti, gli operai, i tecnici, gli amministrativi, i manager, il Consiglio di amministrazione. Grazie al loro impegno, CTM ha un bilancio in utile da più di trent’anni, il che non è scontato, soprattutto per un’azienda del Sud. Supportata da una corretta gestione economica, l’azienda ha saputo superare momenti di crisi, rinnovarsi, crescere e garantire un servizio d’eccellenza riconosciuto da tutti, anche da chi arriva da fuori città. L’impegno che abbiamo sostenuto come Amministrazione per assicurare gli oltre 150 milioni di investimenti destinati a rinnovare la flotta in un’ottica di sostenibilità e attenzione all’ambiente, dimostra la nostra volontà di crescere e di innovare. Così come è stato con l’iniziativa CagliarinBus. Proporre l’abbonamento scontato al 90 per cento a tutti i cittadini è stata una scommessa che abbiamo vinto: a fronte di uno stanziamento iniziale di fondi per 1 milione e mezzo di euro, con cui avremmo soddisfatto 6/7 mila richieste, ne abbiamo invece ricevute in pochi giorni 30.000. Ci siamo quindi impegnati e abbiamo triplicato le risorse. Oggi dell’abbonamento scontato ne usufruiscono 17.000 cittadini della città metropolitana. Questo per noi significa creare cultura del trasporto pubblico, un primo passo verso il cambiamento di abitudini, volto a far comprendere che il mezzo pubblico è conveniente, sia dal punto di vista economico che dei tempi. Il futuro del trasporto pubblico locale deve rispondere alle esigenze di un territorio che cambia e per fare questo ritengo avremmo bisogno di adottare una politica di sistema, un percorso che ci permetta di creare un’azienda unica formata da Ctm e Arst, un’integrazione e fusione di servizi e competenze che abbiamo all’interno delle due aziende”. (Rsc)