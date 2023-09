Decreto Asset: Turco (M5s), bocciati emendamenti per lavoratori Ex Ilva in amministrazione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Senato la maggioranza ha bocciato in Commissione l'impianto emendativo a mia firma al decreto Asset, volto a sostenere il reddito dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria". Lo dichiara in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, vicepresidente del Movimento cinque stelle. "Questa notizia non ci coglie certo di sorpresa, poiché tale maggioranza abbiamo imparato a conoscerla molto bene, ma in occasione di un'assemblea pubblica vennero assunti degli impegni precisi con i 1.500 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, che oggi risultano traditi. Il Movimento cinque stelle continuerà a difendere il diritto al reddito dei lavoratori in questione, ripresentando gli emendamenti al decreto Asset la prossima settimana, quando il testo passerà alla Camera. Si confida in un passo indietro da parte delle forze di maggioranza e del governo, affinché vi sia un reale sostegno a 1.500 famiglie anche dai deputati di centrodestra, che promisero un futuro ai lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria", conclude. (Com)