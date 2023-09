Libia: inviato Usa Norland invita a organizzare conferenza internazionale su Derna a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti in Libia, l'ambasciatore Richard Norland, ha invitato a formare un organismo unificato che comprenda tutte le autorità del Paese per supervisionare le spese a beneficio di Derna e delle città colpite dalle inondazioni, suggerendo l’organizzazione di una conferenza per la ricostruzione a Bengasi il prossimo 10 ottobre. Lo ha riferito un comunicato dell’ambasciata degli Stati Uniti. Norland ha affermato che la comunità internazionale è pronta a fornire assistenza negli sforzi di ricostruzione e a garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo trasparente. “I libici colpiti dalle inondazioni stanno lottando per ricostruire le loro vite, anche se cercano di far fronte a perdite personali inimmaginabili. Con l’aumento dell’attenzione sulla ricostruzione, i libici devono garantire che il denaro pubblico sia utilizzato in modo trasparente e responsabile e che gli aiuti vadano a chi ne ha bisogno”, ha detto Norland nella nota. “Esortiamo ora le autorità libiche a formare strutture unificate – piuttosto che avviare sforzi separati – che rappresentino senza indugio il popolo libico. La proposta di tenere una conferenza per la ricostruzione a Bengasi il 10 ottobre sarà sicuramente più efficace se sarà condotta congiuntamente e globalmente in coordinamento con le istituzioni che gestiscono risorse e finanziamenti tenendo conto degli interessi del popolo libico”, ha detto l’ambasciatore, ribadendo la disponibilità di Washington che “continuerà a lavorare con i funzionari libici in tutto il Paese e con le Nazioni Unite per sostenere un programma di ricostruzione di cui i libici avranno fiducia”.(Lit)