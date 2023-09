Bolivia: per la corrente di Morales la rottura con Arce è sempre più irreparabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rottura tra l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, e il suo successore nonché ex "delfino" Luis Arce, è "irreparabile". Lo ha detto Gerardo Garcia, vicepresidente del Mas (Movimento per il socialismo), lo storico partito cui formalmente appartengono ancora entrambi i leader. Da luglio 2022, ultima volta in cui sono stati visti assieme in pubblico, i due hanno intensificato gli scontri verbali a distanza: Evo rimprovera il suo ex ministro delle Finanze di aver tradito la causa neosocialista con concessioni alla destra, mentre Arce rimprovera l'ex presidente di aver radicato un potere di partito staccato dalle necessità del Paese e della base. Per Garcia, vicino a Morales, una riunione tra i due arriverebbe "troppo tardi" e comunque non in tempo per sanare "i continui tradimenti di Arce. Parla male di tutto e tutti, è impossibile. Abbiamo cercato i modo di sanare le differenze. Ma si fanno capricci". (segue) (Brb)