Bolivia: per la corrente di Morales la rottura con Arce è sempre più irreparabile (2)

- Il tema acquisisce importanza in vista delle presidenziali del prossimo anno: Morales ha annunciarto la scorsa settimana che intende presentarde la sua candidatura, suscitando la contrarietà dei suoi oppositori, secondo cui il nome del papabile presidente del Mas dovrebbe uscire dalle primarie. Temi che potevano emergere nel corso del congresso nazionale del Mas, in agenda la settimana prossima, appuntamento che sarà però disertato da Arce. Il presidente denuncia una sostanziale assenza delle organizzazioni sociali di base, definite le autentiche "proprietarie" del partito. Il deputato Hector Arce, fedelissimo di Morales, accusa il capo di Stato di nn avere "titoli morali o etici" per parlare in rappresentanza della base popolare, "non essendo mai stato un dirigente sindacale". Di più, ha detto il senatore Leonardo Loza, il presidente "si autoemargina" se non si "auto espelle dal Mas". Parole che per i media locali anticipano una effettiva imminente rottura del partito. (segue) (Brb)