Armenia: Alto commissariato Onu per i rifugiati chiede sostegno urgente per emergenza umanitaria

- Kavita Belani, rappresentante in Armenia dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), ha fatto appello per “un sostegno urgente” per l'emergenza umanitaria in Armenia. In un punto stampa a Ginevra, Belani ha espresso preoccupazione per il rapido evolversi dell'emergenza umanitaria in Armenia, con oltre 88.700 rifugiati in arrivo in meno di una settimana. Secondo un comunicato diramato dall’Alto commissariato, i rifugiati stanno arrivando principalmente nella regione di Syunik, nel sud dell'Armenia. Il governo armeno si è assunto la responsabilità di fornire protezione e assistenza con il supporto dell'Unhcr e di altre agenzie Onu e delle Ong. L'Unhcr sta guidando la risposta inter-agenzie, in collaborazione con l'Ufficio del resident coordinator delle Nazioni Unite. È in corso di definizione un piano di risposta inter-agenzie, che sarà seguito da un appello finanziario congiunto. È importante considerare sia i bisogni a breve termine che quelli a medio-lungo termine. (segue) (Com)