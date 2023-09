Armenia: Alto commissariato Onu per i rifugiati chiede sostegno urgente per emergenza umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dal primo giorno i team dell'Unhcr sono presenti sul campo e al confine, quando sono iniziati ad arrivare i primi gruppi di persone rifugiate esausti, spaventati e preoccupati per il futuro. Erano rimasti bloccati negli ultimi nove mesi. Non sanno cosa accadrà alle case da cui sono fuggiti e se mai potranno tornare. Sono impazienti di sapere cosa accadrà loro e preoccupati del fatto che i loro figli possano accedere all'istruzione. La maggior parte di loro è arrivata con pochi effetti personali e ha bisogno nell'immediato di assistenza urgente, di coperte, lenzuola, assistenza medica, supporto psicosociale e un riparo. I rifugiati vengono registrati dal governo nei centri di registrazione al confine, mentre ci sono una decina di altri centri umanitari in altre regioni. Oltre alla registrazione, questi centri offrono supporto psicosociale immediato, snacks, aree gioco per i bambini e informazioni su alloggi e altri tipi di assistenza. (segue) (Com)