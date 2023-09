Armenia: Alto commissariato Onu per i rifugiati chiede sostegno urgente per emergenza umanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità stanno fornendo alloggi temporanei ai nuovi arrivati che non hanno parenti in Armenia, anche in alberghi, centri di aggregazione e scuole. Tuttavia, con un numero così elevato di arrivi in breve tempo, sono urgentemente necessari centri di emergenza addizionali. L'Unhcr sta sostenendo il governo con attrezzature tecniche, tra cui computer portatili e tablet per facilitare la registrazione e ha fornito beni di prima necessità come letti e materassi pieghevoli per i rifugiati, mentre altri beni di prima necessità sono in arrivo questo fine settimana. Anche l'Unhcr sta aumentando la sua presenza sul campo. Sebbene il governo, con supporto della comunità internazionale, stia compiendo sforzi costanti e lodevoli per soddisfare i bisogni in rapida crescita, è necessario un ulteriore supporto finanziario. L'Unhcr rivolge un appello urgente alla comunità internazionale dei donatori affinché condivida solidarietà e responsabilità per consentire all'Armenia di rispondere a questa emergenza umanitaria in corso. (Com)