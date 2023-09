Ue: da domenica in vigore fase transitoria Meccanismo adeguamento carbonio in frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica entrerà in vigore il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) in fase transitoria. Lo conferma in una nota la Commissione europea. "Il Cbam è lo strumento di punta dell'Ue per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e uno dei pilastri centrali dell'ambizioso programma 'Fit for 55' dell'Unione europea, e permetterà di equiparare il prezzo del carbonio tra i prodotti nazionali e le importazioni", spiega l’esecutivo Ue. In questo modo, specifica Bruxelles, "le politiche climatiche dell'Ue non saranno compromesse dalla delocalizzazione della produzione in Paesi con standard ambientali meno ambiziosi o dalla sostituzione di prodotti europei con importazioni a maggiore intensità di carbonio". Il Cbam è una misura compatibile con l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) che incoraggia l'industria mondiale ad adottare tecnologie più verdi e sostenibili. La fase di transizione servirà come periodo di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e consentirà alla Commissione europea di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate e di perfezionare la metodologia per il periodo finale, che inizierà nel 2026. A partire da quella data, gli importatori dovranno acquistare e restituire il numero di "certificati Cbam" corrispondenti ai gas serra incorporati nei prodotti Cbam importati. (segue) (Beb)